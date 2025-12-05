Fidâa : 160 demandes d’avance sur indemnisation des victimes de la révolution acceptées

La fondation « Fidâa » a annoncé vendredi l’acceptation de 160 demandes d’avance sur les indemnisations au profit des ayants droit des martyrs et blessés de la révolution figurant au Journal officiel de 2021 et n’ayant pas encore obtenu de décision judiciaire définitive les indemnisant.

Selon la Fondation, 77 blessés et 5 membres de familles de martyrs ont déjà perçu les montants qui leur reviennent, après vérification de l’absence de versements antérieurs.

Cette opération s’est déroulée en coordination avec les structures publiques concernées et grâce à des crédits supplémentaires mobilisés par le ministère des Finances.

Depuis l’appel lancé le 16 avril 2025 invitant les ayants droit à déposer leurs dossiers, 65 demandes ont été rejetées pour non-respect des conditions d’éligibilité, tandis que 13 autres restent en cours d’examen afin de vérifier leur conformité avec le parcours judiciaire des demandeurs.