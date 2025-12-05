Exposition “Justice Administrative” : Le Tribunal de Tunis Révèle son Patrimoine Documentaire pour les Étudiants en Droit

Le Tribunal Administratif a organisé vendredi à Tunis, une exposition documentaire retraçant les principales étapes qu’a connues la justice administrative avant et après l’indépendance.

L’événement a réuni de nombreux étudiants spécialisés en droit et en sciences juridiques, ainsi que des personnes intéressées par les questions judiciaires en Tunisie.

Dans une déclaration accordée à l’Agence TAP, le porte parole du tribunal administratif Fayçal Bouguerra a indiqué que l’idée d’organiser une exposition documentaire dédiée à la justice administrative remonte à plusieurs années, et qu’elle a été concrétisée aujourd’hui en présence d’acteurs du secteur et de chercheurs intéressés par l’histoire de cette juridiction, qui a accumulé des expériences importantes renforçant son rôle central dans la protection des droits et des libertés et dans la consécration de la primauté du droit.

Il a, à cette occasion, précisé que l’exposition n’a pas une vocation académique, mais propose une approche historique mettant en lumière les étapes les plus marquantes des 150 dernières années, depuis la rédaction de la première Constitution tunisienne en 1861. L’exposition rassemble ainsi des documents rares, des photos d’archives et des objets symboliques illustrant les différentes phases de la justice administrative.

Bouguerra a ajouté que l’objectif de cet événement est de valoriser le parcours de la justice administrative et sa contribution au renforcement de l’État de droit. Il a rappelé qu’entre 1861 et 1957, la juridiction portait le nom de « contentieux administratif », avant la création du premier tribunal administratif en 1972, dont l’activité effective a débuté en 1974.

Un pavillon de l’exposition a été consacré à la présentation des premiers recours déposés en 1974 ainsi qu’aux premiers arrêts rendus par le Tribunal administratif.

Bouguerra a relevé que le rôle de cette juridiction s’est renforcé avec la création de chambres régionales en 2018, ce qui a permis de rapprocher la justice administrative des citoyens dans les différentes régions.

Il a également indiqué que les travaux de rénovation des locaux du Tribunal qui s’étendra à l’ancien bâtiment de Dar El Amal (Maison l’action), seront fin prêt au cours de ce mois de décembre.

À noter que l’exposition, inaugurée ce matin et ouverte jusqu’à 15 heures, comprend plusieurs activités, dont des séances d’échanges avec des étudiants de droit, ainsi qu’une visite guidée dans les différents espaces du tribunal situés à la rue de Rome et à la rue Dabaghine, dans la capitale.