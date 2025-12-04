Tunisie : les agriculteurs officiellement autorisés à utiliser des drones dès 2026

L’Assemblée des représentants du peuple a franchi une étape clé dans la modernisation du secteur agricole en Tunisie en adoptant, le 3 décembre 2025, l’article 135 de la loi de finances 2026, qui autorise officiellement les agriculteurs à importer, posséder et utiliser des drones pour leurs activités.

Cette décision vient accompagner une évolution déjà amorcée sur le terrain et ouvre la voie à une agriculture plus intelligente, plus précise et plus durable. Grâce à ces outils technologiques, les agriculteurs pourront assurer une pulvérisation plus rapide et ciblée, optimiser l’irrigation et les traitements phytosanitaires, renforcer la surveillance des exploitations et réduire considérablement les pertes. Cette avancée s’inscrit dans la continuité des programmes pilotes menés depuis plusieurs années, notamment à Sidi Bouzid, où des dizaines d’opérateurs ont déjà été formés. Dans un pays confronté au stress hydrique, les drones représentent une solution stratégique, capable d’économiser d’importantes quantités d’eau et d’améliorer la résilience face aux épisodes de sécheresse.

Par ailleurs, cette nouvelle réglementation ouvre la porte à la création de nouveaux métiers et stimule l’entrepreneuriat rural, en offrant aux jeunes Tunisiens des opportunités professionnelles dans un secteur agricole en pleine transformation numérique.