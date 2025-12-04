Tunisie : la Garde nationale démantèle un réseau international de trafic de drogue

Les unités de la Garde nationale ont réussi à démanteler une vaste réseau international spécialisé dans l’importation et la distribution de drogues, à l’issue d’un travail de renseignement minutieux.

L’opération a permis la saisie de plus de 420 kg de cannabis, ainsi que deux véhicules utilisés dans les activités criminelles. Deux membres du réseau ont été arrêtés, tandis qu’un troisième a pris la fuite et reste activement recherché. Selon le communiqué de la Direction générale de la Garde nationale, cette organisation criminelle est dirigée par des individus retranchés dans un pays européen. Sur ordre du parquet de Nabeul, la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants à El Aouina poursuit les investigations, tout en retenant les suspects et en lançant des mandats de recherche contre sept autres personnes impliquées.

Cette opération s’inscrit dans les efforts continus visant à lutter contre la détention, la consommation et le trafic de drogues sous toutes leurs formes.