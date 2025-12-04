Sidi Bouzid : Appel à publier la liste préliminaire des bénéficiaires des licences de taxis individuels

Des chauffeurs de taxis individuels à Sidi Bouzid ont protesté, jeudi, devant le siège du gouvernorat pour revendiquer la publication de la liste préliminaire des bénéficiaires des licences dans la région.

Le porte-parole des manifestants, Othmen Jebli, a indiqué à l’Agence TAP que les protestataires réclament la publication de la liste préliminaire des autorisations de taxis individuels, d’autant que de nouvelles licences de taxis individuels viennent d’être octroyées dans d’autres gouvernorats.

Il a appelé à accélérer l’attribution des autorisations de taxis individuels dans la région et à mettre en œuvre la loi numéro 581 portant sur la réglementation de l’octroi des licences de taxis individuels.

Par ailleurs, la journaliste de la TAP n’a pas pu obtenir des éclaircissements, à ce sujet, auprès des autorités régionales.