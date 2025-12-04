La Tunisie remporte le Prix d’excellence du gouvernement arabe au Caire

Le ministère de l’Éducation tunisien a reçu, le 4 décembre 2025 au siège de la Ligue des États arabes au Caire, le prestigieux Prix d’excellence du gouvernement arabe pour la meilleure initiative éducative, récompensant son projet innovant “Système intégré pour la vie scolaire”.

Cette initiative, qui modernise en profondeur la gestion des établissements scolaires, se distingue par la digitalisation des services éducatifs, l’amélioration des infrastructures, le renforcement de la vie scolaire et la mise en place d’outils de gouvernance performants. Lancé en 2019 en partenariat avec les Émirats arabes unis, ce prix célèbre les initiatives publiques les plus innovantes et à fort impact dans le monde arabe.

Cette distinction met en lumière le leadership de la Tunisie en matière d’innovation éducative et confirme son engagement à offrir aux élèves un environnement scolaire plus moderne, efficace et durable.