Football – Ligue 2 – 12e journée : Désignation des arbitres

Désignation des arbitres de la 12e journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel, prévue samedi et dimanche (coup d’envoi des matches à 14h00):
. Poule A
– Samedi 6 décembre:
A Hammam-Lif:
CS Hammam-Lif – OC Kerkennah arb: Foued Touati
A Boussalem:
US Boussalem – CS Chebba arb: Rayan Boukhchina
A Msaken:
CS Msaken – AS Agareb arb: Radhouane Belouaer
A Mahdia:
EM Mahdia – SA Menzel Bourguiba arb: Samir Ounli
A Sfax (2 Mars):
Sfax RS – ES Hammam Sousse arb: Haïthem Trabelsi
– Dimanche 7 décembre:
A Radès (Hédi Ben Romdhane):
SC Ben Arous – US Tataouine arb: Mehrez Melki
A Chébika:
BS Bouhajla – S. Mégrine arb: Jasser Guirat
. Poule B
– Dimanche 7 décembre:
A Kalaa Sghira:
Kalaa Sport – US Ksour Essef arb: Montassar Belarbi
A Moknine:
SC Moknine – Jendouba Sport arb: Bassem Belaïd
A Sakiet Edaier:
AS Sakiet Edaier – Stade Gabésien arb: Khaled Gouider
A Jelma:
AS Jelma – CS Korba arb: Raed Jouirou
A Kasserine:
AS Kasserine – CS Redeyef arb: Seif Ouertani
A Bouchemma:
ES Bouchemma – O. Sidi Bouzid arb: Fadi Boukhris
A Gafsa:
EGS Gafsa – AS Ariana arb: Wael Mesbahi