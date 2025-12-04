Football – Ligue 2 – 12e journée : Désignation des arbitres

Désignation des arbitres de la 12e journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel, prévue samedi et dimanche (coup d’envoi des matches à 14h00):

. Poule A

– Samedi 6 décembre:

A Hammam-Lif:

CS Hammam-Lif – OC Kerkennah arb: Foued Touati

A Boussalem:

US Boussalem – CS Chebba arb: Rayan Boukhchina

A Msaken:

CS Msaken – AS Agareb arb: Radhouane Belouaer

A Mahdia:

EM Mahdia – SA Menzel Bourguiba arb: Samir Ounli

A Sfax (2 Mars):

Sfax RS – ES Hammam Sousse arb: Haïthem Trabelsi

– Dimanche 7 décembre:

A Radès (Hédi Ben Romdhane):

SC Ben Arous – US Tataouine arb: Mehrez Melki

A Chébika:

BS Bouhajla – S. Mégrine arb: Jasser Guirat

. Poule B

– Dimanche 7 décembre:

A Kalaa Sghira:

Kalaa Sport – US Ksour Essef arb: Montassar Belarbi

A Moknine:

SC Moknine – Jendouba Sport arb: Bassem Belaïd

A Sakiet Edaier:

AS Sakiet Edaier – Stade Gabésien arb: Khaled Gouider

A Jelma:

AS Jelma – CS Korba arb: Raed Jouirou

A Kasserine:

AS Kasserine – CS Redeyef arb: Seif Ouertani

A Bouchemma:

ES Bouchemma – O. Sidi Bouzid arb: Fadi Boukhris

A Gafsa:

EGS Gafsa – AS Ariana arb: Wael Mesbahi