Tunisie : réouverture du musée romain et paléochrétien de Carthage après deux ans de travaux

Le musée romain et paléochrétien de Carthage a retrouvé ses visiteurs ce mercredi 3 décembre 2025, après deux années de fermeture consacrées à des travaux de réaménagement. La réouverture a été marquée par la présence de la ministre des Affaires culturelles, Amina Essrarfi, qui a souligné l’importance de ce musée, « petit par sa taille mais immense par sa valeur », dans le patrimoine national.

Elle a également exprimé l’ambition de voir bientôt d’autres musées tunisiens encore fermés rouvrir leurs portes. Selon le directeur général de l’Institut national du patrimoine, Tarek Bakkouch, la réhabilitation du musée de Carthage, ainsi que celle d’autres sites comme celui de Salakta, a nécessité un investissement de près de 600 mille dinars. Ces efforts s’inscrivent dans une démarche plus large de restauration, de valorisation et de numérisation des musées tunisiens, en collaboration avec l’Agence de mise en valeur du patrimoine et l’INP, dans le cadre de la campagne internationale pour la sauvegarde de Carthage lancée par l’UNESCO et l’Institut national du patrimoine.