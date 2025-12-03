Tunisie : fortes perturbations attendues et chute marquée des températures

Le spécialiste en météorologie, Amar Bahbha, a annoncé ce mercredi l’arrivée de fortes perturbations atmosphériques en Tunisie à partir d’aujourd’hui, en raison de l’approche d’une dépression froide.

Après plusieurs journées marquées par un temps relativement doux et quasi printanier, ce changement brutal entraînera une baisse notable des températures, particulièrement sur les hauteurs de l’Ouest. Selon lui, des pluies abondantes sont attendues dans la plupart des régions du Nord, débutant sur les côtes avant de s’étendre vers l’intérieur du pays. Ces précipitations se poursuivront de manière intermittente jusqu’à jeudi matin.

Le pic de cette dégradation météorologique est prévu entre jeudi soir et la journée de vendredi, période durant laquelle l’intensité du système dépressionnaire atteindra son maximum.