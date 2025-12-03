Bulletin de suivi météo : Des pluies orageuses et localement abondantes attendues dans ces régions

La situation météorologique sera favorable ce mercredi après-midi et durant la nuit prochaine à des pluies éparses, temporairement orageuses, dans les régions de l’Ouest, avant de s’étendre progressivement aux autres régions de l’Est, et pouvant parfois être abondantes, notamment dans les gouvernorats du Nord-Ouest, à Bizerte et Kasserine, selon l’Institut National de la Météorologie dans son bulletin de suivi.

Les quantités maximales attendues varieront entre 20 et 40 millimètres, avec des chutes de grêle possibles dans certains endroits.

Les pluies se poursuivront les jeudi 4 et vendredi 5 décembre dans le Nord, et seront temporairement orageuses et parfois abondantes dans les gouvernorats de Bizerte, Béja et Jendouba.

Une baisse des températures est attendue dans la plupart des régions à partir de demain, avec des minima compris entre 1 et 5 degrés dans les hauteurs de l’Ouest et entre 6 et 10 degrés dans le reste du pays. Les maximales seront généralement comprises entre 12 et 17 degrés, et ne dépasseront pas 8 degrés dans les hauteurs de l’Ouest.