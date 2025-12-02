Ramadan 2026 : le jeudi 19 février annoncé comme premier jour selon les calculs astronomiques

Selon les données astronomiques présentées par Sarra Sanoussi, cheffe du service Espace de l’Univers à la Cité des Sciences, le début du mois de Ramadan 1447 est fixé au jeudi 19 février 2026.

Elle a expliqué que le mardi 17 février 2026 marquera le moment du conjonction à 13h00, suivi de l’observation du croissant le même soir. Toutefois, les conditions astronomiques ne permettront pas de voir le nouveau croissant : le Soleil se couchera à 18h02 et la Lune à 18h09, ce qui laisse une fenêtre d’observation trop courte, d’autant que l’altitude du croissant ne dépassera pas une seule degré au-dessus de l’horizon.

Dans ces circonstances, l’observation du croissant est impossible, ni à l’œil nu ni au télescope. Ainsi, le mercredi 18 février 2026 complètera les 30 jours du mois de Chaâbane, faisant du jeudi 19 février le premier jour du Ramadan selon les calculs astronomiques.