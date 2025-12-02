Naziha Maghrebi : 24 ans déjà depuis la disparition de l’icône de la télévision tunisienne

Il y a exactement 24 ans, le 2 décembre 2001, la Tunisie perdait l’une de ses figures emblématiques, Naziha Maghrebi. Animatrice, présentatrice et artiste autodidacte, elle s’éteignait au sommet de sa carrière, alors que son talent et sa générosité artistique rayonnaient pleinement. Première voix à inaugurer la Télévision Tunisienne le 31 mai 1966, à une époque où les programmes étaient diffusés en noir et blanc, Naziha Maghrebi a marqué l’histoire des médias tunisiens. Elle a conçu et animé des émissions culturelles et artistiques de grande qualité, menées avec élégance et fluidité. Sa parole, précise, éloquente et délicate, captivait les téléspectateurs sans jamais recourir à l’exagération ou aux artifices, faisant d’elle un modèle d’excellence et de raffinement dans le paysage audiovisuel tunisien.