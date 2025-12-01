Tunisie : Jaouhar Ben Mbarek met fin à sa grève de la faim après 33 jours

Le détenu politique Jaouhar Ben Mbarek a mis fin à sa grève de la faim après 33 jours d’un mouvement de protestation particulièrement éprouvant.

L’annonce a été faite par son père, Ezzedine Hazgui, à la suite d’une visite en prison ce lundi. Selon lui, Ben Mbarek a suspendu son action tout en réaffirmant sa solidarité avec les autres personnes concernées par les récentes condamnations dans l’affaire dite de « complot », parmi lesquelles figurent Chaima Issa, Nejib Chebbi et Ayachi Hammami. Il a également appelé à poursuivre le combat et à renforcer l’unité à travers des mobilisations dans la rue.

Pour rappel, Ben Mbarek avait entamé cette grève pour protester contre le refus du tribunal de permettre sa présence, ainsi que celle d’autres détenus politiques, aux audiences, dénonçant un processus judiciaire qui, selon lui, porte atteinte à son droit de se défendre devant le juge.