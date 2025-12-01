Tunisie : calendrier officiel de la surveillance continue 2025-2026 pour collèges et lycées

Le ministère de l’Éducation a publié la calendrier de la surveillance continue pour les collèges et lycées pour l’année scolaire 2025-2026.

Pour le premier trimestre, les épreuves rédactionnelles débuteront du 1er au 6 décembre 2025 avec le maintien des cours, puis se poursuivront du 8 au 13 décembre avec suspension des cours. La correction et le retour des copies aux élèves se feront du 15 au 20 décembre, période durant laquelle les cours reprendront normalement. La date limite de remise des notes à l’administration est fixée au 20 décembre, tandis que les conseils de classe se tiendront entre le 5 et le 10 janvier 2026.

Pour le deuxième trimestre, la date limite pour la réalisation et la correction des devoirs est le 14 février 2026. Les épreuves rédactionnelles auront lieu du 23 au 28 février puis du 2 au 7 mars avec suspension des cours, suivies de la correction du 9 au 14 mars. La remise des notes est fixée au 14 mars et les conseils de classe se dérouleront du 30 mars au 1er avril 2026.

Pour le troisième trimestre, pour les classes de 7ᵉ et 8ᵉ année de l’enseignement de base ainsi que les classes de 1ʳᵉ à 3ᵉ secondaire, la date limite pour la réalisation et correction des devoirs est le 9 mai 2026. Les épreuves rédactionnelles se tiendront du 13 au 19 mai, puis du 20 au 26 mai avec suspension des cours. Les corrections finales et le retour des copies se feront les 22, 23 et 24 mai.

Pour la 9ᵉ année de base et la 4ᵉ secondaire, les dates spécifiques sont prévues respectivement du 13 au 26 mai, avec des ajustements possibles si le 26 mai coïncide avec l’Aïd al-Adha, reportant certaines épreuves au 28 mai.