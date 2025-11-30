Siliana : forte hausse des accidents de motos, les autorités lancent l’alerte

Les accidents impliquant des motos connaissent une nette aggravation dans le gouvernorat de Siliana, où ce moyen de transport représente 32 % du total des accidents enregistrés depuis le début de l’année, 32 % des décès et 27 % des blessés, a indiqué le représentant de l’Observatoire national de la sécurité routière, le colonel Aymen Hkimi.

Cette montée des indicateurs de dangerosité est liée, selon lui, à la prolifération non contrôlée de points de vente, de montage et de distribution de motos ne répondant pas toujours aux normes, ainsi qu’à l’utilisation de ces véhicules par des mineurs sans formation adéquate.

Le faible respect des règles de sécurité, notamment le non-port du casque, la vitesse excessive et la conduite sans documents légaux, contribue également à cette tendance.

Pour y faire face, une équipe régionale regroupant les services du commerce, l’Agence technique des transports terrestres, l’Agence nationale de la rénovation industrielle et des unités sécuritaires de Siliana et du Kef a été mise en place pour suivre les circuits de commercialisation et de montage des motos.

Des équipes similaires devraient être déployées à Jendouba et Béja.

Les autorités appellent également à renforcer la prévention, via des sessions de formation pour l’obtention du permis de conduire catégorie “A”, des campagnes de sensibilisation destinées aux jeunes et des opérations de contrôle visant les comportements à risque.

Hkimi a enfin exhorté les parents à dissuader leurs enfants d’utiliser une moto avant l’âge légal de 16 ans et à les inciter au port du casque.