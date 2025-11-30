Nabeul : une soirée alcoolisée tourne au meurtre à Korba

Une soirée arrosée a viré au drame à Gareet Sassi, dans la délégation de Korba (gouvernorat de Nabeul), où une dispute entre plusieurs trentenaires a dégénéré en une violente confrontation.

L’échange s’est soldé par une attaque à l’arme blanche ayant coûté la vie à l’un des jeunes présents. D’après les informations relayées par Jawhara FM, la garde nationale est rapidement intervenue et a arrêté le principal suspect ainsi que quatre autres individus impliqués dans la soirée. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances exactes de ce meurtre et comprendre les raisons qui ont conduit à ce passage à l’acte.

Les autorités poursuivent actuellement la collecte des témoignages et l’analyse des preuves afin de faire toute la lumière sur cette affaire et renforcer la sécurité dans la zone.