Kayak : deux nouvelles médailles d’or pour la Tunisie aux championnats d’Afrique à Luanda

La Tunisie poursuit son éclatante moisson aux championnats d’Afrique de kayak et de canoë à Luanda, en s’offrant deux nouvelles médailles d’or lors de la troisième journée. Le duo féminin Sabiha Ben Othmane et Hiha Ben Boubaker a brillamment dominé l’épreuve du K2 500 m U23 en bouclant la course en 02:17.31.

Chez les juniors, Mohamed Ben Hmida et Elyès Trabelsi ont également hissé le drapeau tunisien au sommet en remportant l’or du C2 500 m grâce à un temps de 02:21.52. Les performances ont été tout aussi remarquables en seniors avec l’argent décroché par Faourk Dali et Koussay Allagui en K2 500 m (01:58.23).

S’ajoutent à cela deux médailles de bronze obtenues par Mohamed Naffati en K1 200 m juniors (41.09) et par Sabiha Ben Othmane dans la même discipline chez les filles (43.88). Au total, la délégation tunisienne affiche désormais un bilan impressionnant de trois médailles d’or, deux d’argent et deux de bronze récoltées lors des deux premières journées.