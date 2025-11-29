Tunisie : Les mouvements de protestation ont enregistré une hausse au cours du mois d’octobre 2025

Les mouvements de protestation ont enregistré une hausse au cours du mois d’octobre 2025 par rapport à la même période en 2024, avec un total de 545 mouvements, contre 300 mouvements en octobre de l’année précédente, selon un rapport de l’observatoire social tunisien, relevant du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES)

L’observatoire a précisé, dans son rapport mensuel sur “les mouvements de protestation, la violence et les cas et tentatives de suicide” que le droit à l’emploi, l’amélioration des conditions de travail et les mouvements ouvriers ont constitué la plus grande part des mouvements enregistrés soit 36,97 pc de la totalité des mouvements, qui est le taux le plus élevé pour ce mois.

Ce rapport a révélé que le mois d’octobre a été marqué par une croissance des mouvements à caractère civique et politique, qui représentent 30,51 pc de la totalité des mouvements, liés en partie à la “Flottille Essoumoud” et aux événements à Gaza.

La même période a également été marquée par des mouvements à caractère environnemental représentant 12,73 pc, dont la plupart sont liés à la pollution environnementale dans la région de Gabès en raison du rejet de gaz toxique par les unités du groupe chimique tunisien, ayant entrainé des cas d’étouffement parmi les élèves du collège “Chatt Essalem”, les personnes âgées et les femmes originaires de cette région.

Concernant la violence, l’observatoire a indiqué que les hommes sont majoritairement responsables d’actes de violence avec plus de 85 pc, contre 13 pc de cas de violence classée mixte, alors que les violences commises par les femmes ne dépassent pas 2 pc.

Les hommes représentent également 42 pc des victimes, contre 17 pc pour les femmes, alors que le taux de violence mixte a été détecté dans environ 41 pc des incidents recensés.

Le rapport a souligné que la violence criminelle, telle que les agressions ou les vols, constitue la plus grande part des cas enregistrés alors que la violence environnementale liée aux protestations sociales visant à revendiquer un environnement sain, a pris de l’ampleur par rapport aux mois précédents.