Tunisie : Arrestation de Chaïma Issa

Les autorités ont procédé, samedi en fin d’après-midi, à l’interpellation de Chaïma Issa, en exécution du jugement définitif prononcé à son encontre dans le cadre de l’affaire dite de “complot contre la sûreté de l’État”.

L’arrestation est intervenue à la suite de l’inscription de au registre des personnes recherchées, les officiers de la police judiciaire ayant procédé à son appréhension pour donner effet au dispositif du jugement définitif rendu par la Cour d’appel de Tunis dans cette affaire, a indiqué une source judiciaire à l’Agence TAP.

Cette interpellation sera suivie de l’incarcération de la condamnée conformément aux dispositions légales en vigueur, afin qu’elle purge la peine à laquelle elle a été condamnée, a ajouté la même source.

Pour rappel, la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès de la Cour d’appel de Tunis, avait rendu, vendredi à l’aube, des décisions définitives concernant les accusés dans ce dossier connu sous l’appellation d'”affaire du complot contre la sûreté de l’État”.

Poursuivie jusque-là en état de liberté, Chaïma Issa Ibrahim Ben Behki, a été condamnée à 20 ans d’emprisonnement, assortis d’une amende de 50 mille dinars, la juridiction ordonnant en outre la confiscation de ses avoirs détenus auprès des établissements financiers tunisiens.