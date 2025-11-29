Saad Lamjarred : nouvelle accusation de viol en France

Les autorités judiciaires du sud de la France s’apprêtent à ouvrir, ce lundi, une nouvelle phase du procès du chanteur marocain Saad Lamjarred, âgé de 40 ans, poursuivi pour des accusations d’agression sexuelle visant une serveuse dans un bar près de Saint-Tropez en 2018.

Le verdict est attendu pour jeudi. L’artiste, qui nie fermement les faits, fait face à une plaignante déterminée : selon son avocat, Dominique Lardans, celle-ci espère enfin être reconnue comme victime après sept années de procédures et de démarches judiciaires.

Cette affaire intervient alors que Lamjarred a déjà été condamné en février 2023 à six ans de prison pour une autre agression sexuelle commise en 2016 dans un hôtel parisien.