Météo Tunisie : ciel nuageux au nord et températures entre 14 et 19°C ce samedi

Le ciel sera nuageux, samedi, sur les régions côtières du nord, avec possibilité de chute de pluies éparses, et il sera peu nuageux sur le reste des régions, d’après un bulletin, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales seront aux alentours de 14 degrés aux hauteurs ouest, et elles seront comprises entre 14 et 19 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera du secteur ouest fort à relativement fort, près de côtes, et faible à modéré, à l’intérieur du pays. La mer sera très agitée à agitée.