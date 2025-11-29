Le rappeur Swagg Man face à la justice : deux dossiers renvoyés à janvier

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au Tribunal de première instance de Tunis a de nouveau examiné les dossiers visant le rappeur Swagg Man. L’audience, tenue avant-hier, a finalement été reportée à la session de janvier prochain à la demande de son avocat.

L’artiste demeure poursuivi dans deux affaires portant sur des soupçons de corruption et de blanchiment d’argent. Par ailleurs, il avait auparavant écopé d’une peine de 20 ans de prison pour escroquerie, un jugement actuellement contesté en appel. Swagg Man fait également l’objet de poursuites en France pour des faits de fraude.