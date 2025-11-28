Tunisie – Météo : Pluies attendues cette nuit dans ces régions

Des nuages parfois denses sur le nord avec des pluies temporairement orageuses et localement éparses sur l’extrême nord-ouest. Des nuages passagers sont attendus sur le reste des régions et deviendront plus denses sur les régions côtières Est avec des pluies éparses, selon les prévisions de l’Institut National de la météorologie(INM).

Le vent soufflera de secteur nord-ouest fort près des côtes et sur les hauteurs et modéré sur le reste des régions. Sa vitesse dépassera 60 km/h en rafales.

La mer sera très agitée et les températures nocturnes seront généralement comprises entre 5 et 11 degrés et atteignant 3 degrés sur les hauteurs.