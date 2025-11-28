Siliana : 14 000 tonnes d’olives déjà récoltées et un avancement de 15 %

La campagne de récolte des olives se déroule à un rythme soutenu dans le gouvernorat de Siliana, où l’avancement a atteint 15 % depuis le lancement officiel de la saison en octobre. Selon Noura Zouari, cheffe de la division de la production végétale à la CRDA, près de 14 000 tonnes d’olives ont déjà été cueillies.

La région compte actuellement 21 huileries opérationnelles, capables de transformer ensemble jusqu’à 2 098 tonnes par jour, ce qui garantit un traitement fluide de la production. La capacité totale de stockage atteint 6 500 tonnes, dont 5 600 dans des cuves de surface. Les besoins en main-d’œuvre pour l’ensemble de la saison sont estimés à 1,9 million de journées de travail, mobilisant environ 12 700 ouvriers, pour un coût global évalué à 47,5 millions de dinars.

Côté marché, les prix varient entre 1 500 et 2 500 millimes le kilogramme d’olives, tandis que le litre d’huile d’olive se vend actuellement entre 12 et 13 dinars.