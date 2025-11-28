Pluviométrie : Bilan des dernières 24 heures

Voici les quantités de pluie enregistrées en mm,durant les dernières 24 h:
Gouvernorat de Jendouba
Barrage Bouhertma 14 – Barrage Barbara 17 – Balta Bouawan 20 – Fernana 16 – Oued Mliz 20 – Béni Mtir 52 – Ghardimaou 8 – Aïn Draham 40 – Boussalem 8 – Jendouba 4 – Tabarka 38
Gouvernorat de Béjà
Station Oued Ezzargua 8 – Barrage Sidi Salem 3 – Béjà Sud 5 – Testour 3 – Tibar 4 – Barrage Kessab 10 – Teboursouk 1 – Guebolet6 – Mejez El Bab 12 – Béjà Station 8 – Nefza 27
Gouvernorat de l’Ariana
Raoued 14 – Sidi Thabet 9 – Cherfech 11 – Ariana 13 – Kalaat Andalous 25
Gouvernorat de Manouba
Mornaguia 10 – Tebourba 10 – Chawat 17 – Jedeida 16 – El Battan 7 – Borj El Amri 6 – Manouba 12 – Sayda 14
Gouvernorat de Ben Arous
Boumhel 15 – Fouchana 4 – Mégrine 11 – Mornag 9 – Radès 12 – Khélidia 8 – Ben Arous 10 – Hammam Lif 5 – Mhamdia 2 –
Gouvernorat du Kef
Jrissa 4 – Touiref 9 – K12 1 – Oued Mallègue n4 – Tajérouine 5 – Kalaat Sinan 1 – Kef 2 – Sakiet Sidi Youssef 19 – Nebr 2
Gouvernorat de Sousse
Bouficha 1
Gouvernorat de Kasserine
Hidra 1 – Tala 1
Gouvernorat de Siliana
Krib 1 – Sidi Bourouis 2
Gouvernorat de Bizerte
Menzel Bourguiba 22 – Ghézala 14 – El Azib 18 – Utique 10 – Sounine 17 – Mateur 11 – Tinja 21 – Ras Jbel 15 – El Alia 33 – Ghar El Melh 12 – Joumine 16 – Sejnène 27 – Bizerte 16
Gouvernorat de Tunis
Tunis Carthage 10 – La Goulette 12 – Sidi Bou Saïd 13 – Charguia 11 – Tunis Manoubia 6
Gouvernorat de Nabeul
Grombalia 8 – Hammamet 3 – Bouargoub 5 – Tekelssa 8 – Mida 6 – Dar Allouche 7 – Kélibia 3 – Hammam El Ghzaz 5 – Korba 2 – Nabeul 2 – Menzel Bouzelfa 6 – Haouaria 8 –
Gouvernorat de Zaghouan
Mogran 1 – Bir Mchergua 1 – Zriba 2 – Zaghouan 2
Les plus importants phénomènes climatiques enregistrés :
Chute de grêle dans la zone d’Ezouer dans la délégation de Nefza (Gouvernorat de Béjà)