Diplomatie : la Tunisie exprime son mécontentement à l’ambassadrice néerlandaise

Le ministre tunisien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadrice des Pays-Bas en Tunisie, Joséphine Frantzen, afin de lui adresser une protestation ferme contre ce qui a été considéré comme un manquement aux usages diplomatiques et une ingérence dans les affaires internes du pays.

Le président Kaïs Saïed a, de son côté, souligné que la Tunisie suit de près l’agenda du Parlement européen et que tout débat portant sur la situation tunisienne constitue une atteinte à sa souveraineté. Il a insisté sur le fait que les décisions nationales se prennent en toute indépendance, affirmant que toute tentative de défiance recevra une réponse équivalente.