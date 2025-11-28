Banques en Tunisie : l’UGTT menace une deuxième grève générale

La Fédération générale des banques et des établissements financiers, affiliée à l’UGTT, a averti vendredi 28 novembre 2025 qu’une deuxième grève générale pourrait être déclenchée dans le secteur.

Dans un communiqué signé par son secrétaire général Ahmed Jaziri, la fédération dénonce une situation sociale « explosive » et accuse le Conseil bancaire et financier de bloquer volontairement les négociations. Elle fustige un climat social « alarmant », marqué par la dégradation du pouvoir d’achat, l’absence d’augmentations salariales équitables, des pressions syndicales jugées abusives et un refus persistant d’ouvrir un dialogue sérieux. La centrale reproche également à l’autorité de tutelle son silence face à ce qu’elle considère comme des abus commis par certains acteurs du secteur.

L’UGTT sectorielle exige l’ouverture immédiate des négociations sur les conventions collectives 2025 et la prise en compte des revendications des employés, tout en avertissant que le recours à des actions de protestation plus lourdes reste une option si les discussions ne s’engagent pas rapidement.