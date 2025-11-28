Affaire Henchir Chaâl : Samir Taïeb libéré contre une caution de 50.000 dinars

L’ancien ministre de l’Agriculture, Samir Taïeb, a été remis en liberté dans la soirée du jeudi 28 novembre 2025, après avoir versé une caution de 50.000 dinars, comme l’a décidé le juge d’instruction du pôle judiciaire financier.

Accueilli chaleureusement par ses proches, il fait partie d’un groupe de neuf prévenus libérés dans l’affaire portant sur des soupçons de corruption financière et administrative liés à la gestion du complexe agricole de Henchir Chaâl. Parmi eux, sept ont dû s’acquitter d’une caution variant entre 10.000 et 50.000 dinars, tandis que deux autres ont été relâchés sans garantie.

Si ces mesures de liberté provisoire ont été prononcées, l’enquête se poursuit toujours afin de déterminer les éventuelles irrégularités et responsabilités dans ce dossier.