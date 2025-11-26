Tunisie : jusqu’à 30 ans de prison pour un réseau international de trafic de drogue

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé, mardi, des peines allant de 15 à 30 ans de prison à l’encontre d’un réseau international composé de quatre individus, dont deux étrangers, reconnus coupables de trafic de drogue.

Selon les informations rapportées par Diwan FM, les accusés avaient dissimulé des stupéfiants à l’intérieur de climatiseurs importés via le port de La Goulette. Les autorités ont saisi près de 10 kg de cocaïne ainsi que 3 000 comprimés psychotropes. Lors de leur audition, les prévenus ont admis appartenir à un réseau opérant depuis l’Europe vers la Tunisie, confirmant l’ampleur et la dangerosité de cette filière criminelle.