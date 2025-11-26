Kébili : succès d’une opération délicate pour retirer une tumeur utérine à l’hôpital régional

Le directeur régional de la santé à Kébili, Jawhar Makni, a annoncé qu’une équipe du service de gynécologie-obstétrique, en collaboration avec le service d’anesthésie-réanimation du l’hôpital régional de Kébili, a réussi mardi à réaliser une opération délicate consistant à retirer une tumeur de grande taille de l’utérus d’une patiente.

L’intervention s’est déroulée avec succès et la patiente a été prise en charge au service des femmes de l’établissement. Makni a souligné que cette réussite illustre le développement notable des services médicaux dans la région, précisant que le service de gynécologie-obstétrique dispose de quatre médecins spécialistes, d’une unité d’hospitalisation de 32 lits, d’un service d’urgence, d’une salle d’opération dédiée et d’équipements modernes récemment renforcés.