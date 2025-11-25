Tunisie : démantèlement d’un réseau d’escroquerie électronique de plus de 3 millions de dinars

Un juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en détention de cinq personnes, dont des agents et des cadres d’un établissement financier public, impliquées dans un vaste réseau d’escroquerie électronique.

Cette organisation criminelle aurait réussi, en l’espace de deux ans, à soutirer plus de trois millions de dinars à ses victimes. Les malfaiteurs utilisaient des cartes postales falsifiées et manipulaient leurs cibles en leur faisant croire qu’elles avaient gagné des cadeaux ou que l’un de leurs proches avait été arrêté, exigeant alors le versement d’argent au nom de prétendus avocats.

Un sixième suspect fait par ailleurs l’objet d’un avis de recherche et demeure activement recherché par les autorités.