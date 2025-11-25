Santé sexuelle : 48 % des jeunes Tunisiens s’informent en ligne sur leur santé intime

Près de la moitié des jeunes Tunisiens âgés de 18 à 29 ans se tournent aujourd’hui vers Internet pour chercher des informations liées à leur santé sexuelle ainsi qu’à leurs droits sexuels et reproductifs, selon une étude réalisée par le groupe Tawhida Ben Cheikh auprès de 5 000 jeunes dans plusieurs gouvernorats.

Intervenant lors d’un atelier de formation à Siliana, Hajer Nasser, membre du groupe, a souligné que cette dépendance au numérique expose les jeunes à un risque réel de désinformation, en raison de contenus souvent incomplets ou erronés. Elle a rappelé l’importance de renforcer les campagnes de sensibilisation dans les régions afin de garantir à la jeunesse un accès équitable à une information fiable, au respect de leur intégrité physique et à la liberté de disposer de leur corps. Neïla Zoghlami, du Front pour l’égalité et les droits des femmes, a précisé que les droits sexuels et physiques dépassent la seule notion de santé et englobent un ensemble de droits fondamentaux liés à la dignité, à la justice et à l’accès à des services de qualité, conformément aux standards internationaux.

Quant à la spécialiste en santé sexuelle et reproductive, la Dr Salma Hajri, elle a rappelé que les droits des femmes demeurent fragilisés à l’échelle mondiale, appelant à une évolution des mentalités, en particulier sur des questions essentielles comme le droit à l’avortement.