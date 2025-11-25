Féminicides 2024 : une femme tuée toutes les 10 minutes selon l’ONU

Selon un rapport alarmant publié par ONU Femmes et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, près de 50 000 femmes et filles ont été tuées en 2024 par un partenaire intime ou un membre de leur famille, soit une victime toutes les dix minutes.

Sur un total de 83 000 féminicides recensés dans le monde l’an dernier, 60 % ont été commis dans le cadre familial, un espace qui demeure, selon les experts onusiens, l’un des plus dangereux pour les femmes. L’Afrique continue d’enregistrer le nombre le plus élevé de victimes, avec environ 22 000 cas en 2024. Les auteurs du rapport soulignent que ces crimes ne surgissent pas isolément, mais s’inscrivent dans une spirale de violences – contrôle, menaces, harcèlement, y compris en ligne – qui aurait pu être stoppée plus tôt.

Ils appellent à des lois mieux adaptées aux réalités vécues par les femmes et à des stratégies de prévention plus efficaces, rappelant que l’absence de progrès réel dans la lutte contre ces crimes demeure un échec collectif.