Coupe du monde 2026 : la Tunisie dans le chapeau 3

La FIFA a annoncé mardi la procédure officielle du tirage au sort final de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra le 5 décembre à Washington et déterminera la composition des 12 groupes de 4 équipes dans lesquels évolueront les 48 formations qualifiées.

La Tunisie se retrouve dans le chapeau 3 tout comme la Norvège, le Panama, l’Égypte, l’Algérie, l’Écosse, le Paraguay, la Côte d’Ivoire, l’Ouzbékistan, le Qatar, l’Arabie Saoudite et l’Afrique du Sud.

Les trois pays hôtes, le Canada, les États-Unis et le Mexique, sont automatiquement placés dans le chapeau 1 et assignés aux positions A1, B1 et D1 pour des raisons d’organisation. Les autres équipes du premier chapeau incluent l’Espagne, l’Argentine, la France, l’Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne.

La FIFA précise que le tirage débutera par le chapeau 1, puis se poursuivra successivement avec les chapeaux 2, 3 et 4. La compétition verra également l’arrivée des futurs vainqueurs des barrages européens et du Tournoi de barrage intercontinental, tous placés dans le chapeau 4.

Comme lors des éditions précédentes, des contraintes géographiques s’appliqueront : un seul représentant par confédération pourra figurer dans chaque groupe, à l’exception de l’UEFA, qui comptera 16 équipes et pourra donc être représentée par deux sélections par groupe. Chaque groupe devra néanmoins comporter au moins une équipe européenne.

Pour garantir l’équilibre sportif, les quatre meilleures équipes du classement mondial feront l’objet d’une répartition particulière entre les deux tableaux menant aux demi-finales. L’Espagne (1re) et l’Argentine (2e) seront placées dans des tableaux opposés, tout comme la France (3e) et l’Angleterre (4e), afin d’éviter toute confrontation avant la finale, sous réserve qu’elles terminent en tête de leur groupe.

Le calendrier complet des rencontres, avec stades et horaires, sera publié le 6 décembre, au lendemain du tirage au sort. Selon la FIFA, la programmation tiendra compte des conditions de récupération des équipes et tentera de faciliter le suivi des matches par les supporters malgré les multiples fuseaux horaires impliqués.

Voici la composition des quatre chapeaux :

Chapeau 1: Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Chapeau 2: Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie

Chapeau 3: Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud

Chapeau 4: Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs du Tournoi de barrage de la FIFA 1 et 2