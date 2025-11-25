Bayouna est décédée : une icône qui s’éteint à 73 ans après un long combat contre la maladie

La scène artistique algérienne, maghrébine et française est en deuil après l’annonce du décès de la célèbre actrice Bayouna, figure incontournable du cinéma et de la télévision.

Hospitalisée depuis plusieurs jours à Beni Messous en raison d’une dégradation brutale de son état de santé, l’artiste de 73 ans luttait courageusement contre de graves complications respiratoires aggravées par un cancer qu’elle combattait depuis 2016. Entourée par sa famille et prise en charge par une équipe médicale mobilisée, Bayouna avait exprimé le souhait profond de passer ses derniers jours dans son pays, fidèle à son attachement à l’Algérie et à son public.

Sa disparition, survenue aujourd’hui, laisse un immense vide dans le cœur des Algériens, des Maghrébins et de la communauté artistique française, où elle a longtemps évolué. Une icône s’éteint, mais son héritage, riche de talent et d’émotions, continuera de rayonner des deux côtés de la Méditerranée.