La Fédération générale de l’enseignement secondaire a annoncé sa décision de boycotter toutes les formes d’évaluation du deuxième trimestre, incluant les examens oraux, les travaux pratiques, les devoirs classiques et les devoirs de rédaction. Les enseignants organiseront également un sit-in devant le ministère de l’Éducation pendant les vacances du premier trimestre.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la décision de l’instance administrative sectorielle de l’enseignement secondaire, réunie le 16 novembre dernier, et vise à exiger l’ouverture de négociations sérieuses et responsables sur les revendications du secteur, reprises dans la liste professionnelle des congrès des 1er et 2 octobre 2023, ainsi que sur les points en suspens des accords des 9 février 2019 et 23 mai 2023.

Revendications salariales et conditions de travail

La Fédération réaffirme son droit à une augmentation des salaires dans le cadre des négociations sociales, à l’application de l’augmentation des indemnités pédagogiques conformément à l’accord de mai 2023 et au respect de l’accord du 8 juillet 2011 comme référence unique pour la désignation des directeurs et inspecteurs. Elle réclame également que la date du 1er juillet soit prise en compte rétroactivement pour toutes les promotions, tant financières qu’administratives.

Les enseignants dénoncent la détérioration de leurs conditions sociales, l’érosion de leur pouvoir d’achat face à l’inflation, ainsi qu’une politique gouvernementale qui, selon eux, porte atteinte aux droits syndicaux et ignore les accords conclus.

Critique de la gestion éducative

La Fédération dénonce également la gestion centralisée des mouvements de personnel et de l’ensemble du secteur éducatif, le manque criant d’enseignants et de superviseurs, la dégradation des infrastructures scolaires, et qualifie le projet de réforme de « slogan populiste vidé de tout contenu ».