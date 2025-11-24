Tarifs préférentiels : l’Office national de l’huile renforce ses réserves

L’Office national de l’huile a été mandaté pour constituer un stock compris entre 100 et 150 mille tonnes d’huile d’olive, qui seront mises sur le marché à des tarifs préférentiels. L’annonce a été faite par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, lors d’une séance à l’Assemblée des représentants du peuple.

Par ailleurs, dans le cadre du programme national de promotion de l’huile d’olive pour l’année 2025, le ministère de l’Agriculture a mis en vente 250 mille litres d’huile d’olive extra vierge au prix de 12,5 dinars l’unité.