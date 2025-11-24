Sousse : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogues

Les unités du poste de la sécurité nationale de Sousse Ville ont réussi, dimanche 23 novembre 2025, à démanteler un réseau spécialisé dans le trafic de drogues opérant dans la région de Sahloul.

Selon une source sécuritaire, cette opération a conduit à la saisie de plus de 20 kg de cannabis et à l’arrestation de deux principaux suspects, placés en garde à vue pour possession en vue de trafic, commercialisation et transport de substances stupéfiantes. D’autres complices font l’objet de recherches actives.