Rapport international : la Tunisie première en Afrique pour l’expansion hôtelière

La Tunisie s’impose une nouvelle fois comme une destination touristique majeure en Afrique, portée par un développement hôtelier remarquable salué par la revue internationale Travel and Tourism Worldwide.

Selon son dernier rapport, le pays figure en tête du classement continental aux côtés de l’Égypte, de la Gambie et de la Tanzanie, grâce à l’ouverture de nouveaux établissements, à la modernisation des infrastructures existantes et à l’essor de services de luxe capables de répondre à une demande mondiale croissante. Ce dynamisme se reflète particulièrement dans les régions désertiques comme Tozeur, où les hôtels nichés au cœur de paysages sahariens spectaculaires attirent les voyageurs en quête d’authenticité et de sérénité. Déjà classée en janvier dernier parmi les destinations touristiques les plus prospères au monde, la Tunisie continue d’enregistrer des chiffres record, avec plus de 9 millions de visiteurs à la fin octobre. Cette performance conforte son ambition d’atteindre les 11 millions de touristes grâce à une stratégie axée sur la qualité, la diversification du produit et la valorisation de niches porteuses comme la culture, l’écotourisme, le sport et le bien-être.

Soutenu par de grands acteurs internationaux du voyage, ce développement confirme la place croissante de la Tunisie sur la scène touristique mondiale, au moment où l’Afrique devient l’un des pôles touristiques les plus dynamiques de la planète.