Gafsa : Perturbations au niveau de l’approvisionnement en eau potable

Des coupures et des perturbations au niveau de l’approvisionnement en eau potable dans la délégation de Redeyef (gouvernorat de Gafsa), sont attendues, mardi et mercredi prochains à partir de 8h du matin, lit-on dans un communiqué rendu public par le district de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) à Gafsa.

Ces perturbations sont dues aux travaux de nettoyage et de désinfection des réservoirs et canalisations dans la région, ajoute le communiqué.

La distribution d’eau reprendra progressivement à partir de la soirée de chaque journée, selon la même source.