Football – Ligue 2 – 11e journée : Le programme

Programme de la 11e journée du Championnat de la Ligue 2 de football professionnel, prévue les samedi 29 et dimanche 30 novembre (Tous les matches démarrent à 14h):

. Poule A

– Samedi 29 novembre:

A Mégrine:

S. Mégrine – SC Ben Arous

A Menzel Bourguiba:

SA Menzel Bourguiba – CS Hammam-Lif

A Hammam Sousse:

ES Hammam Sousse – OC Kerkennah

A Chebba:

CS Chebba – BS Bouhajla

A Sfax (2 Mars):

Sfax RS – CS Msaken

A Agareb:

AS Agareb – US Boussalem

A Tataouine:

US Tataouine – EM Mahdia

Classement: Pts J

1. CS Hammam-Lif 25 10

2. US Tataouine 20 10

3. CS Msaken 19 10

4. SC Ben Arous 19 10

5. ES Hammam Sousse 17 10

6. BS Bouhajla 17 10

7. S. Mégrine 13 10

8. EM Mahdia 12 10

9. CS Chebba 11 10

10. Sfax RS 9 10

11. OC Kerkennah 8 10

12. US Boussalem 8 10

13. SA Menzel Bourguiba 7 10

14. AS Agareb 5 10

. Poule B

– Dimanche 30 novembre:

A l’Ariana:

AS Ariana – ES Bouchemma

A Korba:

CS Korba – O. Sidi Bouzid

A Jendouba:

Jendouba Sport – EGS Gafsa

A Ksour Essef:

US Ksour Essef – SC Moknine

A Jelma:

AS Jelma – ES Sakiet Edaier

A Gabès:

Stade Gabésien – AS Kasserine

A Redeyef:

CS Redeyef – Kalaa Sport

Classement: Pts J

1. Stade Gabésien 21 10

2. AS Sakiet Edaier 21 10

3. AS Kasserine 17 10

4. Jendouba sport 16 10

5. US Ksour Essef 15 10

6. EGS Gafsa 15 10

7. Kalaa Sport 14 10

8. CS Redeyef 12 10

9. SC Moknine 11 10

10. ES Bouchemma 11 10

11. AS Ariana 11 10

12. CS Korba 11 10

13. AS Jelma 6 10

14. O. Sidi Bouzid 6 10