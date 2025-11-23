Huile d’olive tunisienne : forte demande en Jordanie grâce à des prix compétitifs

La Jordanie enregistre une forte poussée de la demande pour l’huile d’olive tunisienne, qui domine désormais plus de 70 % des requêtes d’importation formulées par les commerçants locaux. D’après le ministère jordanien de l’Agriculture, cet engouement s’explique par la combinaison d’un prix avantageux et d’une qualité largement reconnue.

Vendu autour de 80 dinars jordaniens le bidon de 16 kg, l’or vert tunisien apparaît particulièrement compétitif, surtout dans un contexte où la Jordanie fait face à un déficit estimé à 10 000 tonnes. Pour pallier ce manque, les autorités ont ouvert la voie aux importations en provenance des pays membres du Conseil international de l’huile d’olive, notamment la Tunisie, mais aussi l’Espagne, l’Italie et la Turquie.

Les premières projections indiquent une commercialisation entre 5 et 5,5 dinars le kilo ou litre, et entre 80 et 85 dinars le bidon de 16 kg. Le ministère a par ailleurs assuré que chaque lot importé fera l’objet d’analyses rigoureuses dans les laboratoires nationaux afin de garantir une qualité irréprochable.