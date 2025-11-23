Alerte sanitaire en Europe : la propagation d’une grippe mystérieuse inquiète les experts

L’Europe se retrouve cette année face à une menace sanitaire inattendue, alors qu’une grippe inhabituelle, portée par une souche H3N2 mutée, s’installe bien plus tôt qu’à l’accoutumée. Selon l’ECDC, les premiers signaux montrent une hausse des cas trois à quatre semaines avant le pic habituel, laissant présager une saison hivernale particulièrement exigeante.

Les experts s’inquiètent de la rapidité de propagation de cette nouvelle variante et de l’efficacité incertaine des vaccins actuels, tandis que les autorités appellent à une mobilisation immédiate, en priorité pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les patients vulnérables. Afin d’éviter une pression excessive sur les hôpitaux, les établissements de santé et les maisons de retraite ont été invités à renforcer leurs mesures préventives, notamment par le port du masque.

Pour les spécialistes, une seule certitude demeure : l’hiver démarre sur un ton alarmant, et la vigilance de chacun sera déterminante pour limiter l’impact de cette vague précoce.