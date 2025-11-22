L’Observatoire national de la sécurité routière a appelé les automobilistes à réduire la vitesse et à respecter la distance de sécurité, en raison des conditions météorologiques instables que connaît le pays dans toutes les régions de la République, les zones côtières en particulier.

Dans un communiqué, l’Observatoire alerte que les fortes précipitations ainsi que la grêle diminuent, sensiblement, la stabilité du véhicule sur la route.

Il a également insisté sur la nécessité de doubler la distance de sécurité, de vérifier l’état des essuie-glaces et des feux et de faire attention aux rafales de vent, surtout lors de la traversée de ponts ou de zones ouvertes, appelant à éviter les zones basses en cas de pluies « très fortes », où le risque d’accumulation d’eau augmente rapidement.

L’Observatoire a en outre appelé à éviter le freinage brutal en cas d’aquaplaning, à chercher un endroit sûr pour s’arrêter (loin des cours d’eau), à allumer les feux de détresse en cas de visibilité nulle et à s’assurer que le téléphone est chargé avant tout déplacement, en prévision de toute urgence.