PSG – Le Havre : Sur quelle chaîne suivre le match en direct ?

Le Paris Saint-Germain reçoit Le Havre ce samedi 22 novembre 2025 dans le cadre de la 13ᵉ journée de Ligue 1. Le coup d’envoi sera donné à 21h05 au Parc des Princes, où les deux équipes tenteront de décrocher des points importants à ce stade de la saison.

Sur quelle chaîne regarder PSG – Le Havre ?

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne Ligue 1+, à partir de 21h05. Les abonnés pourront suivre l’intégralité du match, ainsi que les analyses d’avant et d’après-match proposées par le diffuseur.