Ouverture des JTC : le théâtre au cœur des transformations sociales

L’ouverture des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) a donné le ton d’une édition qui place résolument l’humain et le changement au centre de sa vision artistique. Plus qu’un simple rendez-vous culturel, cette nouvelle édition se présente comme un espace de réflexion profondément ancré dans les réalités sociales, politiques et émotionnelles qui traversent nos sociétés.

Les organisateurs souhaitent ainsi renouer avec la mission première du théâtre : offrir une tribune où l’on interroge le monde, où l’on raconte des histoires humaines puissantes, et où l’on ose remettre en question l’ordre établi. À travers une programmation éclectique, ouverte sur de nouvelles esthétiques et portée par des créateurs issus de différentes régions du monde, les JTC cherchent à encourager une dynamique de renouveau et de transformation. Les spectacles programmés abordent des thématiques qui touchent à la dignité, aux libertés, aux identités multiples et aux bouleversements contemporains, en donnant une voix à ceux que l’on entend rarement.

En mettant l’accent sur l’innovation, la diversité et l’engagement, cette édition des JTC aspire à faire du théâtre un véritable moteur de changement, un lieu où l’art devient un vecteur d’espoir, de dialogue et de rapprochement entre les peuples.