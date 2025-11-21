Football : L’Espérance annonce le retour de Youssef Msakni

L’Espérance de Tunis a annoncé, vendredi, le retour de son joueur Youssef Msakni, à travers une vidéo promotionnelle publiée sur sa page officielle.

“Notre artiste est de retour! Que le spectacle commence”, lit-on dans le titre de la vidéo.

Il s’agit du premier recrutement des Sang et Or lors du mercato hivernal, visant à remplacer l’Algérien Youssef Belaïli, victime d’une lésion du ligament croisé et du ménisque lors du derby contre le Club Africain, et qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Youssef Msakni, 35 ans, a débuté sa carrière avec le Stade Tunisien. Il a ensuite évolué à l’Espérance de 2008 à 2013, période au cours de laquelle il a remporté de nombreux succès: quatre titres de champion de Tunisie consécutifs, une Coupe de Tunisie, la Ligue des Champions d’Afrique en 2011, la Ligue des champions arabes en 2009 et la Coupe de l’Union nord-africaine des clubs vainqueurs de coupe en 2008.

Après cette première expérience à l’Espérance, Msakni a poursuivi sa carrière au Qatar, d’abord avec Al-Duhail, puis avec Al-Arabi ; avant de revenir au bercail.