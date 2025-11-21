Autriche : vers l’interdiction du voile pour les filles de moins de 14 ans et des amendes pour les parents

Le gouvernement autrichien s’apprête à relancer un projet de loi controversé visant à interdire le port du voile islamique pour les élèves de moins de 14 ans dès la rentrée scolaire 2026/2027. Présentée par la ministre de l’Intégration, Claudia Plakolm, cette mesure prévoit également des amendes pouvant atteindre 800 euros à l’encontre des parents en cas de récidive.

Malgré l’annulation d’une tentative similaire par la Cour constitutionnelle en 2019, la coalition au pouvoir estime disposer cette fois d’un cadre juridique plus solide, justifiant le projet par la hausse du nombre de jeunes élèves musulmanes dans les écoles autrichiennes.

De son côté, la communauté musulmane dénonce une initiative électoraliste nourrie par un climat croissant d’hostilité envers l’islam, affirmant que l’intérêt de l’enfant devrait primer sur toute instrumentalisation politique.