Tunisie : l’homme d’affaires Hmaida Ben Amor en grève de la faim depuis dix jours

L’homme d’affaires Hmaida Ben Amor, actuellement détenu, observe depuis dix jours une grève de la faim pour protester contre les conditions de sa détention, suscitant de vives inquiétudes pour son état de santé.

Il avait été arrêté le 14 février 2023 à Sfax par la brigade de police judiciaire alors qu’il se rendait au tribunal accompagné de son avocate, Me Wafa Chedly. Hmaida Ben Amor fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires, notamment pour des affaires liées à la falsification de cachets douaniers, qui avaient conduit à l’émission de mandats à son encontre.