Les journalistes tunisiens ont organisé jeudi un mouvement de protestation national à la place de la Kasbah et dans les différentes régions de la République (devant les sièges des gouvernorats) afin de souligner l’unité du corps journalistique et défendre la dignité et les droits des journalistes.

Lors de ce mouvement organisé à l’appel du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), les participants ont scandé des slogans appelant à la liberté de la presse tunisienne, à l’arrêt des poursuites à l’encontre des journalistes en raison de leur travail ainsi qu’à l’annulation du décret-loi 54 et l’adoption des statuts des institutions des médias publics.

Dans une déclaration aux médias, le président du SNJT, Zied Dabbar, a précisé que les journalistes réclament le strict minimum de leurs droits face au refus de l’octroi de leur carte professionnelle qualifiant cette situation “d’un précédent historique en Tunisie.”

Il a par ailleurs signalé que les journalistes continuent à être poursuivis et jugés sur la base du décret-loi n° 54, du code pénal, du code des télécommunications et de la loi antiterroriste, au lieu du décret n° 115 relatif à la liberté de la presse.

Par ailleurs, Dabbar a rappelé que les journalistes internationaux sont empêchés d’exercer malgré qu’ils soient munis de cartes d’accréditation délivrées par l’État.

S’agissant des médias publics, le président du SNJT a déclaré ” Les statuts qui régissent ces institutions sont restées inchangées depuis les années 1990 et les journalistes sont toujours privés de leurs droits professionnels les plus élémentaires.

Dans ce contexte, Dabbar a invité les journalistes à la solidarité et l’unité pour préserver le secteur soulignant que ce mouvement sera suivi par d’autres actions.

Dabbar n’a pas manqué d’appeler les professionnels du secteur à respecter l’éthique professionnelle quelles que soient les circonstances et les pressions.

À travers ce mouvement, à laquelle participent des journalistes, des organisations de défense des droits humains et des représentants de la société civile, le SNJT réclame de hâter la finalisation de la composition de la commission indépendante d’attribution de la carte de journaliste professionnel en plus de l’octroi des cartes professionnelles au titre de l’année 2025.

Le syndicat demande également le renouvellement immédiat des autorisations pour la presse internationale en Tunisie, la levée de toutes les restrictions, l’arrêt des obstacles administratifs dont ils sont victimes, ainsi que l’application immédiate des amendements aux statuts de la Radio et la Télévision tunisienne ainsi que de l’agence Tunis Afrique Presse.

Parmi les revendications, le syndicat appelle à la nécessité de verser les primes allouées à la presse et à la production audiovisuelle, de lever les obstacles à l’accès des journalistes indépendants au statut d’auto-entrepreneur et de publier au JORT la convention collective des journalistes professionnels signée avec les partenaires sociaux concernés.

Le SNJT appelle également à la régularisation du statut des journalistes en situation précaire travaillant dans les médias publics et privés. Il propose, à cet égard, l’ouverture de concours de recrutement dans les médias publics, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de cette mesure dans la loi de finances 2026.

Le Syndicat des journalistes demande par ailleurs, le respect du droit d’accès des journalistes aux tribunaux, la libération des journalistes détenus pour leur travail, leurs prises de position et leurs opinions, l’arrêt des poursuites et des procès en dehors du cadre du décret 115, et la levée immédiate de la suspension des sites d’information « Nawaat » et « Inkyfada ».